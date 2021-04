Pico y placa en Bogotá: ¿se mantiene tras las restricciones?

Bogotá sigue en preocupación por el aumento de ocupación de camas UCI, pues ya está en un 90%. Adicional a esto, se tomaron medidas como toque de queda desde las 8:00 p.m. y cuarentena general los fines de semana.

Uno de los temas de la agenda fue el pico y placa, pues se pensaba que para evitar aglomeraciones en transporte público podría cambiar. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá confirmó que funcionará tal y como se viene implementando.

Es decir, los días pares no podrán salir los vehículos que tienen placa impar (1, 3, 5, 7, 9), así como los días impares no podrán salir los automóviles de placa par (2, 4, 6, 8, 0). El horario: de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m., de lunes a viernes.

"Pico y placa opera como siempre, normalmente, mientras las personas se pueden movilizar. A las 7:00 está todo cerrado y a las 8:00 está todo el mundo está en casa, de manera que no es que se suspenda el pico y placa ni el pico y cédula sino que entra una norma restrictiva", dijo la alcaldesa Claudia López.

Es decir, que después de las 8 de la noche, podrá tener una sanción por no acatar el toque de queda, por lo que incluso podría tener una inmovilización al vehículo por transitar en horario no permitido.