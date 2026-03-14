¿Qué puede causar dolor en las manos y dedos? Puede que necesite una importante vitamina

Cabe resaltar que, muchas personas sienten dolor o molestia en las manos y en los dedos durante su día a día. Esto se debe a que las manos se usan todo el tiempo para trabajar, escribir, cargar cosas o hacer tareas simples, y por eso a veces aparecen molestias.

No obstante, al inicio, estas molestias pueden parecer pequeñas y algunas personas no les prestan mucha atención. Sin embargo, cuando pasan los días, el malestar puede hacerse más notable y volver incómodas algunas actividades.

Puesto que, cuando las manos duelen, acciones simples como agarrar objetos, mover los dedos o realizar tareas diarias pueden sentirse más difíciles. Pero esto puede llegar a ser una señal clave para identificar un problema en el cuerpo.

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¿Qué puede causar dolor en las manos y dedos?

Cabe resaltar que, la mayoría de las veces pasa cuando se hacen muchos movimientos seguidos, cuando se usa mucha fuerza con las manos o cuando ocurre un movimiento rápido y fuerte que no se esperaba. También puede aparecer después de un golpe o de cargar algo pesado de forma brusca.

En algunos casos, el dolor también puede estar relacionado con problemas de salud como la artritis, que afecta las articulaciones de las manos y puede causar dolor o dificultad para mover los dedos. Cuando la molestia aparece de repente, es muy fuerte o dura varios días, es importante prestarle atención y buscar ayuda de un profesional de salud.

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¿Qué vitamina le falta al cuerpo cuando hay dolor de manos o dedos?

El dolor en las manos y en los dedos también puede aparecer cuando al cuerpo le falta alguna vitamina importante. Las vitaminas ayudan a que los nervios, los músculos y los huesos funcionen bien, por lo que cuando el cuerpo no recibe la cantidad necesaria, pueden sentirse molestias, debilidad o sensación incómoda en las manos.

Una de las vitaminas que puede estar relacionada con estas molestias es la Vitamina B12. Cuando el cuerpo tiene niveles bajos de esta vitamina, algunas personas pueden sentir hormigueo, cansancio en las manos o dolor en los dedos. De acuerdo con Medlineplus es importante mantener una alimentación equilibrada para ayudar a que el cuerpo tenga las vitaminas que necesita

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Ejercicios para aliviar el dolor en las manos y dedos

El dolor en las manos y los dedos puede aparecer por usar mucho las manos, escribir mucho o por problemas como la Artritis o el Síndrome del túnel carpiano. Para aliviar el dolor y mejorar el movimiento, es útil hacer ejercicios suaves que ayuden a relajar y fortalecer las manos.

Abrir y cerrar la mano: Repita 10 veces.

Repita 10 veces. Estirar los dedos: Estire los dedos lo más rectos posible por 10 segundos.

Estire los dedos lo más rectos posible por 10 segundos. Tocar el pulgar: toque el pulgar con cada dedo uno por uno.

toque el pulgar con cada dedo uno por uno. Mover la muñeca: Haga círculos suaves con la muñeca por unos segundos.

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