Murió Jeisson Pinzón, joven con leucemia que llevaba meses reclamando un medicamento que nunca llegó

La muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, vuelve a poner en el centro del debate las denuncias por falta de medicamentos en el sistema de salud colombiano.

Jeisson falleció el pasado 14 de marzo, mientras esperaba la entrega del medicamento blinatumomab, una inmunoterapia fundamental dentro de su tratamiento contra el cáncer y que, según denunció públicamente, llevaba meses reclamando a Nueva EPS.

Pinzón había sido diagnosticado con leucemia en febrero de 2025 y desde octubre del mismo año necesitaba este medicamento para completar su esquema de tratamiento. Sin embargo, aseguró que nunca lo recibió, a pesar de contar con un fallo de tutela a su favor y de haber instaurado un incidente de desacato ante el incumplimiento de la orden judicial.

Días antes de su fallecimiento, el propio paciente había denunciado públicamente su situación.

“Me fue formulado el medicamento en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha por parte de Nueva EPS. Esto a pesar de contar con un fallo de tutela a mi favor. Posterior a esto se instauró el desacato y por ninguno de estos medios se ha logrado la entrega del medicamento”, afirmó Pinzon.

En su denuncia también aseguró que había acudido a diversas instancias para reclamar el tratamiento, incluso con llamados de la Superintendencia de Salud, sin que hasta ese momento hubiera recibido el medicamento.

“Es por ello que acudo a este medio para exigir a Nueva EPS que el medicamento sea entregado, puesto que mi vida corre peligro. Exijo que se me respete el derecho a la salud y a la vida”, señaló.

Fundación advierte que la muerte pudo evitarse

Tras conocerse el fallecimiento, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma lamentó la muerte del joven y aseguró que su caso refleja las fallas en el acceso oportuno a tratamientos para pacientes con cáncer.

Según Yolima Méndez, presidenta de la organización, Jeisson tenía una enfermedad tratable, pero enfrentó múltiples barreras para recibir el medicamento ordenado por su médico.

“La muerte de Jeisson nos tiene profundamente consternados. Era un joven de tan solo 20 años diagnosticado hace un año con leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad tratable. Sin embargo, sufrió vulneraciones a su derecho a la salud y a la vida porque Nueva EPS no garantizó la oportunidad en su tratamiento”, afirmó.

La vocera explicó que el medicamento blinatumumab era clave dentro del proceso terapéutico del paciente, especialmente tras una recaída de la enfermedad.

“Ese medicamento habría podido salvar su vida porque podía rescatarlo de la recaída que padecía y permitir llevarlo a un trasplante de médula ósea, con una posible opción curativa”, explicó Méndez.

Para la fundación, se trata de una muerte que pudo haberse evitado.

“Jeisson es una víctima más de las fallas del sistema de salud”, señaló la directora.

La organización también pidió a las autoridades de vigilancia y control investigar el caso y revisar lo ocurrido con la entrega del medicamento.

El caso ya había sido denunciado ante la CIDH

El caso de Jeisson ya había sido expuesto públicamente días antes de su muerte. De hecho, hacía parte de un grupo de pacientes incluidos en una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por organizaciones de pacientes.

En esa solicitud se alertó sobre 15 pacientes con cáncer hematológico —entre leucemia, linfoma y mieloma múltiple— que, según las organizaciones, no estaban recibiendo oportunamente los medicamentos o tratamientos ordenados por sus médicos.

La mayoría de estos casos corresponderían a usuarios de Nueva EPS, según la documentación presentada por las organizaciones.

Mientras tanto, la familia de Jeisson hoy lamenta la pérdida del joven que, hasta sus últimos días, seguía reclamando el medicamento que necesitaba para continuar su lucha contra el cáncer.