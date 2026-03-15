Colombia confirma un cuarto caso importado de sarampión y refuerza llamado a la vacunación

Colombia confirmó un nuevo caso de sarampión importado, con lo que el país completa cuatro contagios asociados a viajes internacionales, según informó el Instituto Nacional de Salud.

De acuerdo con la entidad, luego de confirmar un caso adicional en Bogotá que hacía parte de los que estaban en verificación epidemiológica desde el inicio del estudio, los casos reportados corresponden a “tres en Bogotá y uno en el departamento de Santander, en Bucaramanga”, indicó la funcionaria, afirmando que todos los casos estan asociados a viajes recientes a México durante el periodo de incubación de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias señalaron que hasta ahora no se han registrado hospitalizaciones, complicaciones ni fallecimientos, y tampoco se han identificado cadenas de transmisión, lo que indica que no hay casos secundarios asociados a estos contagios.

Autoridades alertan por circulación internacional del virus

Aunque la situación se mantiene bajo vigilancia, el INS advirtió que el riesgo epidemiológico continúa debido a la alta circulación internacional del virus.

México, por ejemplo, reporta más de 10.000 casos de sarampión, mientras que países como Estados Unidos y Canadá mantienen alertas sanitarias por la presencia de la enfermedad.

Por esta razón, las autoridades sanitarias insisten en reforzar las medidas de prevención, especialmente entre viajeros y personas que no tienen un antecedente verificable de vacunación.

Vacunación contra el sarampión en Colombia

El Instituto Nacional de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación.

En Colombia, el esquema de inmunización incluye dos dosis de la vacuna triple viral más que todo en niños, que protege contra sarampión, rubéola y paperas: la primera se aplica al año de edad y la segunda a los 18 meses.

Para adultos y viajeros, se recomienda una dosis de refuerzo con vacuna bivalente, que protege contra sarampión y rubéola, especialmente antes de desplazarse a países donde existe circulación activa del virus.

Actualmente, la vacuna está disponible de manera gratuita en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país.

Las autoridades también recomiendan que las personas que no estén seguras de haber recibido la vacuna contra el sarampión o su dosis de refuerzo acudan a un centro de vacunación para verificar su esquema y aplicarse la vacuna si es necesario.

La recomendación es especialmente importante para quienes planean realizar viajes internacionales, en particular a países donde se han reportado brotes o circulación activa del virus.

Teniendo en cuenta lo ultimo, el INS recomienda que quienes no tengan un antecedente vacunal verificable se vacunen al menos 15 días antes del viaje, idealmente con un mes de anticipación, para garantizar la protección contra el virus.