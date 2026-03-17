Le quitan el título a Senegal y coronan a Marruecos campeón de África

Lo que parecía una consagración histórica terminó en uno de los mayores escándalos del fútbol africano. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmó que Senegal perdió el título de la Copa Africana de Naciones 2025 tras ser sancionado por incomparecencia en la final , otorgándole oficialmente el campeonato a Marruecos con un marcador de 3-0.

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La decisión se tomó tras la intervención de la Junta de Apelación, que aplicó el reglamento disciplinario del torneo luego de los hechos ocurridos en el partido definitivo. Aunque Senegal había ganado en el campo, la resolución cambia por completo la historia del campeonato.

En lo deportivo, la final había sido intensa y muy cerrada. Marruecos, jugando como local, dominó varios tramos del encuentro y generó las opciones más claras, mientras que Senegal respondió con transiciones rápidas y solidez defensiva. Tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y un ambiente cargado de tensión, el duelo se definió en el alargue con un tanto de Pape Gueye que desató la celebración senegalesa.

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Sin embargo, la polémica marcó el cierre del partido. Una decisión arbitral en los minutos finales , que derivó en un penal a favor de Marruecos, provocó la reacción del banco de Senegal, que incluso llegó a retirar momentáneamente a sus jugadores del campo en señal de protesta. Ese hecho fue determinante para la posterior sanción.

La CAF consideró que Senegal incurrió en una falta grave al reglamento y decretó la pérdida del partido por incomparecencia, revirtiendo el resultado y proclamando a Marruecos como campeón oficial del torneo.

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Así, lo que fue una victoria celebrada en la cancha terminó transformándose en un título adjudicado en los despachos, dejando una huella de controversia que marcará para siempre esta edición de la Copa Africana de Naciones.