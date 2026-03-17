Encuentran con vida a David Felipe Acosta: había sido secuestrado en una camioneta
El día de su desaparición, después de las 3:50 a.m., el joven fue secuestrado en una camioneta
Apareció con vida David Felipe Acosta, joven de 27 años, que estaba desaparecido desde el 1 de marzo, luego de salir de un casino al norte de Bogotá.
El día de su desaparición, después de las 3:50 a.m., el joven fue secuestrado en una camioneta.
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Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....