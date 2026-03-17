Propietarios denuncian que constructora abandonó proyecto residencial en el que invirtieron millones

Con mucha preocupación, propietarios del proyecto Acanto, ubicado en el barrio Álamos en la ciudad de Bogotá, aseguraron a Caracol Radio que, desde el año pasado, la obra en la cual han invertido millones de pesos, se encuentra detenida.

“Llevan más de tres años engañando a compradores del proyecto, no nos han entregado nuestros apartamentos, algunos ya pagaron completo. La constructora no nos da la cara, somos madres cabezas de familia, en mi caso, que invertimos todos nuestros ahorros”, dice Mónica Romero Torres.

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Según manifiestan los inversores, el proyecto prometía tres etapas; en la primera, de 132 unidades, ya residen familias, pero sin zonas comunes. La segunda, que prometía 160 unidades “se encuentra en abandono desde diciembre de 2024” y la tercera “aún no se define”, dio a conocer Jorge Sánchez, hijo de uno de las compradoras.

El último comunicado recibido por los propietarios, el cual compartieron con Caracol Radio, fue emitido el 17 de octubre de 2025 y dice que “el compromiso con el Proyecto Acanto y con cada uno de nuestros clientes permanece firme, hemos asumido importantes sobrecostos financieros, hemos dispuesto todo el recurso propio disponible para mantener al día nuestras obligaciones, sin embargo, reputacional y de credibilidad para nuestra empresa”.

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La página web del Proyecto Acanto, al igual que la web oficial de Mevic S.A., incluye correos y teléfonos de contacto. Caracol Radio hizo el ejercicio de buscar respuesta y versión por parte de la constructora, pero lamentablemente, la comunicación a través de estos medios no está disponible pese a los repetidos intentos.