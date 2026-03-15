Estas son las mejores sentadillas para aumentar glúteos en menos tiempo, según expertos

Esta es la mejor sentadilla para aumentar glúteos en menos tiempo, según expertos

Mantener una rutina de ejercicio no solo mejora la apariencia física, también es fundamental para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la actividad física regular ayuda a prevenir enfermedades y fortalece el cuerpo.

En ese sentido, especialistas citados por el portal de salud Cuídate Plus destacan que tener glúteos fuertes no solo aporta estabilidad al cuerpo, sino que también ayuda a evitar lesiones en los ligamentos y problemas como el síndrome de dolor patelofemoral, una afección común en las rodillas.

Sin embargo, aumentar y tonificar los glúteos puede ser un proceso desafiante. Esto se debe a que estos músculos requieren ejercicios específicos de fuerza y constancia en el entrenamiento para desarrollarse adecuadamente.

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¿Por qué los glúteos son difíciles de tonificar?

Cabe resaltar que, con el paso de los años, los glúteos se convierten en uno de los músculos más difíciles de tonificar, ya que tienden a perder firmeza con rapidez. Por esta razón, recomienda mantener una rutina constante de actividad física para conservar la masa muscular.

En la misma línea, el asesor fitness y experto en nutrición deportiva Luey López, cofundador de RL Grips, señala que para activar correctamente los glúteos durante una sentadilla es clave tener en cuenta tres factores:

La posición de las piernas

La profundidad de la sentadilla

El patrón de movimiento

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¿Cuál es la mejor sentadilla para aumentar glúteos en poco tiempo?

Entre las diferentes variantes de sentadillas, los entrenadores suelen recomendar dos ejercicios para trabajar los glúteos: la sentadilla búlgara y la sentadilla profunda. Ambas pueden ser efectivas, aunque tienen diferencias importantes en dificultad y ejecución.

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¿Cómo hacer que las sentadillas búlgaras trabajen los glúteos?

Este ejercicio exige fuerza y equilibrio, ya que trabaja cada pierna por separado.

Pasos para realizarla correctamente:

Ubíquese de espaldas a una silla o banco bajo.

Apoye una pierna sobre la superficie detrás del cuerpo.

Con la otra pierna, baje lentamente, formando un ángulo cercano a los 90°.

Mantenga el torso recto y los brazos extendidos para mejorar el equilibrio.

Este movimiento activa de manera intensa los músculos de las piernas y los glúteos, pero requiere técnica y experiencia, por lo que suele recomendarse para personas con mayor conocimiento en entrenamiento físico.

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¿Cómo hacer que las sentadillas profundas trabajen los glúteos?

Aunque parece una sentadilla tradicional, tiene una diferencia clave: la profundidad del movimiento.

Pasos para realizarla correctamente:

Coloque los pies a la altura de los hombros.

Mantenga la espalda recta.

Descienda la cadera por debajo de las rodillas, superando el ángulo de 90°.

Haga una breve pausa y vuelva a la posición inicial.

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De acuerdo con los expertos, esta variante es una de las más efectivas para activar los glúteos, ya que permite trabajar más el músculo al aumentar el rango de movimiento.

Además, su ejecución es más sencilla que la sentadilla búlgara, lo que reduce el riesgo de lesiones cuando se realiza correctamente.



