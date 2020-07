Policía de Bolívar adelanta actividades COVID-19 en la Troncal de Occidente

Desde la institución se llevó a cabo la actividad de prevención sobre los Valores y Principios Éticos Institucionales en el cuadrante Vial Turbaco bajo la supervisión de los uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar y en cooperación con la ciudadanía, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por cuenta del COVID-19.

De esta manera, los uniformados y parte de la comunidad turbaquera realizaron actividades para incentivar a las personas a promover el ‘Valor de la Disciplina’, buscando principalmente el compromiso mancomunado al cumplimiento de las normas sanitarias sanitarias y restricciones de movilidad.

“Estas actividades realizadas en el puesto de control ubicado en inmediaciones del peaje de Turbaco, lo que busca es protegernos de un posible contagio de coronavirus. Lo que queremos es recordarles a las personas que transitan por este lugar es que, no se olviden del uso del tapabocas; segundo evitar salir los días que no le correspondan, a menos que sea estrictamente necesario, tal como los que tiene que ir a laborar y no hacen teletrabajo y tercero, practicar rigurosamente el distanciamiento social y el lavado constante de las manos con agua, jabón y alcohol”, expresó el coronel Tahir Rivera Suescún, comandante de la Policía de Bolívar.

La Policía de Bolívar continuará con las actividades para luchar en contra de la propagación del COVID-19 en las poblaciones del departamento, realizando actividades como estas y con puestos de control para mantener el orden y el distanciamiento social declarado por el Gobierno Nacional hasta el 15 de agosto.