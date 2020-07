Concejales de Tenerife, Magdalena sin seguridad social durante la pandemia

Los 11 concejales del municipio de Tenerife, Magdalena denuncian al alcalde de esa localidad, Fredy Ramos, porque les ha incumplido con el pago de la seguridad social correspondiente al año 2020, por lo que están expuestos a múltiples riesgos de salud, incluyendo el coronavirus.

Dicha denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, a través de un documento, en el que exponen la crítica situación que padecen los ediles desde el pasado mes de enero.

En el oficio enviado al ente disciplinario y firmado por el actual presidente de dicha corporación, Alexander Roncallo Fandiño, este explica que la crisis mundial por el COVID 19, puede traer consecuencias para la salud de los concejales al no tener asegurado sus servicios médicos.

Afirma que uno de sus colegas que padecía una enfermedad terminal tuvo que renunciar porque durante el tiempo en que ejerció sus funciones "jamás fue afiliado a salud y al seguro de vida". Meses más tarde falleció.

“El alcalde no ha cumplido ese deber legal, en cuanto a la afiliación de seguridad social de los concejales del municipio de Tenerife. No ha girado la transferencia para el funcionamiento de la Corporación pública durante los meses que han transcurrido. Es una situación grave que no solo pone en riesgo el derecho a la salud, sino el derecho a la vida”, asegura el presidente del Concejo, Alexander Roncallo Fandiño.

Menciona que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía aún no dan respuesta a las quejas presentadas meses atrás por esta situación y lo que piden es que subsanen los gastos del funcionamiento del Concejo de ese municipio del Magdalena.

“Hay una particularidad y es que la mayoría del Concejo se declaró en oposición política al Gobierno municipal y de pronto esta sería las razones por las cuales él – refiriéndose al Alcalde – no está girando los gastos del funcionamiento y tampoco nos afilia a seguridad social (…) considero este sería el fondo de esta situación”, señala el Presidente del Concejo.

Añade que se reiteró la solicitud a través de un derecho de petición con fundamentos jurídicos, en el que indica que el pago y afiliación debe realizarlo la Alcaldía Municipal y no los cabildantes.

“Ellos pretenden que los Concejales asuman el pago de la seguridad social de manera independiente y la ley no aprueba esa situación”, concluye Alexander Roncallo Fandiño.