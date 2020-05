Concejal de Santa Marta fue captado tomando licor en plena cuarentena

Polémica ha generado en redes sociales las imágenes del presidente del Concejo de Santa Marta, Carlos Elías Robles, quien fue sorprendido ingiriendo licor en vía pública y en plena cuarentena por el coronavirus.

En la imagen que fue captada por un ciudadano, se observa al coadministrador compartiendo con varios amigos, quienes lo acompañaban en la entrega de ayudas humanitarias en sectores menos favorecidos de la ciudad.

El hecho toma relevancia en Santa Marta y recibe duras críticas porque Carlos Elías Robles es cuñado del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por lo que se entiende debe respetar las medidas establecidas por los gobiernos locales y departamentales para evitar la expansión del coronavirus.

Le puede interesar: Contraloría Magdalena abre procesos sancionatorios fiscales a 9 alcaldes

Una vez que la imagen se hizo viral en redes sociales, el funcionario aceptó el error y pidió disculpas a la ciudadanía, alegando que asumió la infracción y el pago del comparendo.

“No estábamos en una parranda sino en una jornada de ayudas humanitarias. Uno de ellos – haciendo referencia a las personas beneficiadas en el sector de El Mercado – en agradecimiento a la jornada y extenuante calor me brindó una cerveza. Sí me la tomé”.

Elías Rincón asegura que “me dirigí hacia la Policía para que me hicieran el respectivo comparendo, no lo he apelado (…) me someto a esta semana hacer el pago de ello”.

Finalmente, la Procuraduría Regional evalúa el caso del Presidente del Concejo de Santa Marta y asegura que está revisando las evidencias para definir una posible indagación contra él.

“Esperaré la notificación de la Procuraduría y haré mi respectivo descargo”, concluye el concejal.