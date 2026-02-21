30 empresarios internacionales recorrerán Magdalena en el marco de Colombia Travel

Santa Marta

Durante Colombia Travel Mart 2026 (CTM), el principal evento de negocios turísticos del país que se realizará del 26 al 27 de febrero en Corferias, Magdalena tendrá una participación estratégica con 16 empresas del departamento y la realización de tres recorridos previos en los que empresarios internacionales conocerán de primera mano su potencial turístico antes de participar en las ruedas de negocio en Bogotá.

El evento nacional reunirá a 208 compradores internacionales de 35 países y a 226 empresas exportadoras de 21 departamentos, consolidándose como la mayor convocatoria empresarial de los últimos cuatro años. Como antesala, entre el 20 y el 25 de febrero, 30 empresarios provenientes de América Latina y Norteamérica recorrerán Magdalena y territorios del Caribe colombiano para explorar oportunidades comerciales en distintos segmentos del turismo.

“Magdalena representa una combinación única de naturaleza, cultura, ancestralidad e infraestructura para eventos. Estos recorridos permiten que los empresarios vivan la experiencia del destino y generen alianzas que se traducen en más oportunidades para el territorio”, afirmó la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero.