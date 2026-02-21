Turistas expresan su inconformismo ante el cierre del Parque Tayrona

Santa Marta

La suspensión del ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona continúa generando confusión entre visitantes nacionales y extranjeros, quienes llegan hasta el lugar para conocer este atractivo turístico. Así lo relató una turista italiana que llegó recientemente a la región y aseguró haber recibido información contradictoria sobre el acceso al área protegida.

Algunos turistas manifiestan que, al llegar a Santa Marta, y tras comunicarse con personas vinculadas a campings y hostales ubicados dentro del Tayrona, les aseguran que el ingreso está permitido, motivo por el cual decidió desplazarse hasta los accesos del parque.

“Tomamos un bus desde Santa Marta porque nos dijeron que sí se podía entrar, pero al llegar comprobamos que el parque sigue cerrado. Hay muchos hostales y campings que dicen que está abierto, pero no es verdad”, relató la turista, quien señaló que finalmente tuvo que modificar su itinerario ante la imposibilidad de ingresar.

Es de recordar que, Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre total del Parque Nacional Natural Tayrona mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, como medida preventiva ante graves condiciones de riesgo público que ponen en peligro la vida, integridad y seguridad del personal, visitantes y comunidades dentro del área protegida.