Personería de Santa Marta promueve salida institucional y pacífica por cierre del Parque Tayrona

La Personería Distrital de Santa Marta participó en la instalación de la mesa de diálogo desarrollada en el marco de la situación presentada en el Parque Nacional Natural Tayrona, espacio que reunió al Pueblo Kogui del Magdalena, representado por el gobernador Atanasio Moscote Gil; a Parques Nacionales Naturales de Colombia; al Ministerio del Interior; la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo y demás entidades del orden nacional y territorial.

Durante el encuentro, el Pueblo Kogui reiteró su solicitud de avanzar hacia un diálogo de gobierno a gobierno, planteando la necesidad de participación en la coadministración del parque, reparación a familias afectadas, garantías de seguridad y respeto a sus autoridades tradicionales y derechos ancestrales. Asimismo, manifestó su solidaridad con las comunidades campesinas del sector.

Por su parte, Parques Nacionales informó que la medida de cierre adoptada mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026 responde a riesgos ambientales, condiciones climáticas y situaciones que obligan a proteger la vida y la integridad del área protegida, expresando su disposición para construir acuerdos mediante un diálogo estructurado.

Como resultado de la mesa, se acordó:

-El acatamiento del cierre del Parque Tayrona por parte del Pueblo Kogui del Magdalena mientras se instala formalmente la mesa de acuerdos.

-La realización de una nueva reunión el próximo 27 de febrero a las 9:00 a.m. en la Secretaría de Gobierno de Santa Marta, donde se presentarán propuestas estructuradas para definir una hoja de ruta conjunta.

-El acompañamiento del Ministerio del Interior como garante del proceso.

-La gestión de medidas de protección para las familias indígenas que habitan dentro del parque.

-La articulación de espacios de diálogo con comunidades campesinas del sector.

-La presencia institucional en territorio para la notificación formal de la resolución de cierre.

Las partes coincidieron en la necesidad de privilegiar el diálogo, evitar la estigmatización y garantizar un manejo responsable de la información ante la opinión pública.