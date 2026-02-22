Pese a acercamientos entre Colombia y Venezuela, Ecopetrol no podría traer gas del vecino país

Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d), con el ministro de Minas y Energía de Colombia Edwin Palma. EFE / Ministerio de Minas y Energía / Ministerio de Minas y Energía de Colombia

Desde Barichara, Santander, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que el Gobierno Nacional evalúa nuevas rutas para importar gas desde Venezuela, luego de concluir que la operación no podrá hacerse, por ahora, a través de Ecopetrol debido a requisitos regulatorios internacionales.

“Infortunadamente, no podrá ser, parece, no podrá ser a través de Ecopetrol que podamos hacer esta transacción, porque lo que nos dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos ahora, y tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado, y a nosotros nos importa el tiempo. Queremos ser prácticos, queremos ser pragmáticos”, afirmó el ministro Palma.

Palma explicó que la conclusión se dio tras una reunión sostenida en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado 20 de febrero, encuentro que, según la Presidencia venezolana, se realizó para abordar “temas de interés para ambas naciones”.

El jefe de la cartera energética subrayó que la prioridad del Gobierno es garantizar el abastecimiento interno de manera rápida y económica.

“De la manera más rápida y más económica poder traer gas natural, pero queremos anticipar, incluso, traer GLP para poder abastecer el mercado colombiano”, señaló.

Infraestructura en deterioro

Uno de los principales retos para concretar la importación de gas es el estado del gasoducto binacional Gasoducto Antonio Ricaurte, también conocido como Transcaribeño.

La infraestructura habilitada en 2007 para conectar ambos países, se encuentra fuera de servicio desde 2015 y presenta un alto nivel de deterioro debido a saqueos y desmantelamiento, lo que implicaría inversiones significativas para su reactivación.

Aunque el gobierno venezolano ha manifestado su interés en reactivar el ducto para vender gas a Colombia, las condiciones técnicas actuales representan un obstáculo adicional al escenario regulatorio internacional.

Proyectos en Santander

Las declaraciones del ministro se dieron en el marco de una agenda regional en Barichara, donde lidera 15 proyectos por $51.675 millones que beneficiarán a cerca de 20 mil hogares en Santander y buscan transformar la vida de miles de mujeres en el departamento.