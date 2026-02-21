Asistente técnico del Pereira denunció que el entrenador Jonathan Risueño “escupió” a un hincha

Escándalo en la Liga Colombiana 2026-I, nuevamente por cuenta de Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto. Y es que luego del partido que enfrentó al cuadro nariñense con Deportivo Pereira, el estratega español terminó siendo expulsado por un fuerte cruce con el también entrenador Arturo Reyes.

Finalizados los 90 minutos reglamentarios en el Estadio Centenerario de Armenia, ambos técnicos discutieron airadamente debido a que Risueño, al parecer, le hizo gestos a la hinchada local, lo que generó la furiosa reacción de Reyes. Ambos vieron la cartulina roja.

Aunque parecía que todo había terminado ahí, en conferencia de prensa se volvió a tocar el tema y salió a la luz una grave denuncia en contra del español.

Asistente del Pereira denunció que Risueño “escupió” a un hincha

César Poveda, asistente técnico de Arturo Reyes en el Deportivo Pereira, acudió a rueda de prensa para hablar sobre la polémica al final del partido. Pues bien, denunció que Jonathan Risueño escupió a un hincha matecaña, razón por la Reyes terminó reclamándole.

“Lo que pasó al final, no alcancé a ver mucho. Creo que los ánimos estaban sobre excitados. El profe Arturo (Reyes) sale a reclamarle al entrenador del equipo rival por esa grosería que hizo, eso no se hace: escupir a otra persona y mucho menos a alguien de nuestra hinchada. Creo que es una falta de respeto grande y no se puede quedar así“, sentenció Poveda.

Y complementó respecto a lo que sucedió en el enfrentamiento de ambos entrenadores: “Arturo fue a decirle que cómo era posible que fuera capaz de hacer eso y ahí lo expulsan. Después, los mismos jugadores fueron a defender esa causa por nuestra hinchada, que merece respeto”.

El Pasto no hizo declaraciones al respecto

Aunque en la conferencia de prensa del Deportivo Pasto, se le preguntó directamente a Wilson Morelo por lo acontecido en el cierre del compromiso, el capitán decidió no dar declaraciones y dejar la investigación del caso en mano de la Dimayor.

Ahora bien, no es la primera vez que Jonathan Risueño se ve envuelto en una polémica. Semanas atrás, el español protagonizó un fuerte cruce con los periodistas de Pasto por lo que él consideraba “preguntas malintencionadas” y la situación por poco se va de las manos.

