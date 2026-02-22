Policía Nacional refuerza acciones contra la extorsión en El Rodadero, Santa Marta
Estas acciones hacen parte de una estrategia integral contra la extorsión y otros delitos de alto impacto.
La Policía Nacional mantiene un acompañamiento al comercio y a la ciudadanía en Santa Marta, especialmente en el sector turístico de El Rodadero, donde se han intensificado las acciones para cerrar el paso a la extorsión, esto luego de las denuncias.
A través de un grupo especial del GAULA y del Grupo CEAEX, las autoridades adelantan labores preventivas, de control, vigilancia y seguimiento, con el fin de identificar y contrarrestar a los actores criminales que pretendan afectar la convivencia y la tranquilidad de residentes, comerciantes y visitantes.
“Invitamos la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que atente contra la seguridad, garantizando absoluta reserva y acompañamiento institucional”, agregó el Coronel Jaime Ríos Puerto, Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta.
