Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 feb 2026 Actualizado 16:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Policía Nacional refuerza acciones contra la extorsión en El Rodadero, Santa Marta

Estas acciones hacen parte de una estrategia integral contra la extorsión y otros delitos de alto impacto.

Policía Nacional refuerza acciones contra la extorsión en El Rodadero, Santa Marta/ MESAN

Policía Nacional refuerza acciones contra la extorsión en El Rodadero, Santa Marta/ MESAN

La Policía Nacional mantiene un acompañamiento al comercio y a la ciudadanía en Santa Marta, especialmente en el sector turístico de El Rodadero, donde se han intensificado las acciones para cerrar el paso a la extorsión, esto luego de las denuncias.

A través de un grupo especial del GAULA y del Grupo CEAEX, las autoridades adelantan labores preventivas, de control, vigilancia y seguimiento, con el fin de identificar y contrarrestar a los actores criminales que pretendan afectar la convivencia y la tranquilidad de residentes, comerciantes y visitantes.

Le puede interesar:

Turistas expresan su inconformismo ante el cierre del Parque Tayrona

“Invitamos la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que atente contra la seguridad, garantizando absoluta reserva y acompañamiento institucional”, agregó el Coronel Jaime Ríos Puerto, Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir