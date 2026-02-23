Minambiente instaló PMU ambiental para atender problemática de seguridad en el Parque Tayrona

Santa Marta

Como parte de los compromisos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para proteger los ecosistemas y las comunidades que habitan en áreas protegidas, la ministra (e) Irene Vélez Torres coordinó, a través del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), la instalación de un Puesto de Mando Unificado Ambiental (PMUA) para recuperar el orden en el Parque Nacional Natural Tayrona, en medio de su cierre temporal preventivo.

El PMUA permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en la construcción de soluciones conjuntas frente a la problemática del área protegida. Este trabajo es liderado por los ministerios de Ambiente, Interior y Defensa, la Alcaldía de Santa Marta y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la Paz de la ciudad.

“Hemos activado las instancias técnicas de coordinación con los miembros del Conaldef para hacerle frente a la problemática y abrir el diálogo con las comunidades. Nos importan las comunidades y queremos que las soluciones se construyan con ellas. El Parque Nacional Natural Tayrona es una joya ecosistémica del país y debemos trabajar conjuntamente por su protección y la de los funcionarios de la entidad”, afirmó la ministra (e) Irene Vélez Torres.

En paralelo, se adelanta un proceso de diálogo con los indígenas involucrados en los hechos, con quienes se instalará una mesa de trabajo, prevista para la próxima semana, con el apoyo del Ministerio del Interior, el Ministerio Público y las autoridades indígenas reconocidas de los pueblos con relaciones históricas y ancestrales con el área protegida.