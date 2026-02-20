Autoridades anuncian recompensa de hasta $528 millones por cabecillas criminales en el Atlántico

En el marco del Consejo de Seguridad Ministerial realizado en las instalaciones de CACOM, el Gobierno nacional, la Gobernación del Atlántico, autoridades locales del departamento, anunciaron una recompensa total de hasta 528 millones de pesos por información que permita la captura de los principales cabecillas de estructuras criminales que protagonizan la actual disputa violenta en el departamento.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que se ofrecen hasta 140 millones de pesos por alias ‘Carlos Muletas’, señalado integrante de ‘Los Costeños’; 64 millones por alias ‘Ricostilla’, del mismo grupo; 140 millones por alias ‘Caín’, presunto cabecilla de ‘Los Pepes’; 64 millones por alias ‘Fluvio’, también de esa estructura; y 120 millones por alias ‘Tío’, vinculado al ‘Clan del Golfo’.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano enfatizó que estas medidas buscan cerrar el cerco contra quienes generan homicidios y extorsiones en el territorio.

“Ofrecemos estas recompensas para que la ciudadanía nos ayude a llevarlos ante la justicia. Necesitamos información oportuna y confiable para actuar con contundencia”, expresó, al tiempo que reiteró que la identidad de quienes colaboren será protegida.

Durante su intervención, Verano pidió al Gobierno nacional mayor claridad frente a los diálogos de paz urbanos y su impacto en la seguridad regional.

“Lo que hoy estamos viendo no es simplemente un problema de seguridad ciudadana. Estamos enfrentando estructuras criminales organizadas. El país necesita claridad sobre el rumbo de esos diálogos y sobre las acciones concretas que evitarán más violencia”, sostuvo.