'Rifirrafe' entre el secretario de Salud de Barranquilla con las IPS

En un debate del Concejo de Barranquilla realizado la noche de este miércoles 17 de junio, el secretario de Salud, Humberto Mendoza, reveló que a principios de año, cuando el Distrito estaba preparando la estrategia presentada al Gobierno Nacional para enfrentar al COVID-19 de cara a la Asamblea del BID que fue suspendida, las 34 IPS con las que cuenta la ciudad "se negaron a ser parte de ese plan de contingencia".

"Nosotros elaboramos antes de marzo un plan de intervención para el COVID-19 que tuvo que sustentarse ante el Ministerio de Salud y ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Qué tristeza que cuando en febrero se le planteó a las instituciones de salud que hicieran parte del plan de contingencia para atender pacientes COVID, dijeron inmediatamente, no vamos a atender pacientes COVID. ¿Yo atender a pacientes COVID?", relató Mendoza.

El funcionario afirmó tener en su poder los oficios con las respuestas donde estas instituciones dijeron "no vamos atender pacientes COVID". Y continuó Mendoza señalando que "probablemente porque en el direccionamiento estratégico en ese momento y no sé pensando en qué, las IPS estarían pensando que el COVID-19 estaría llegando a una sola institución".

El funcionario resaltó que para esa misma fecha, el Distrito les solicitó a las clínicas privadas un listado con las carencias en elementos de bioseguridad para el personal médico para gestionarlas en Emiratos Arabes y España "y es la fecha y seguimos esperando ese listado".

Este ‘trapito al sol’ que sacó el secretario Humberto Mendoza se debió a que los gerentes y directores médicos de las clínicas privadas pasaron uno a uno en el debate para hacer una radiografía de la situación que están afrontando, en donde advierten que ya no tienen disponibilidad de camas UCI.

Uno de esos médicos fue Juan Carlos Visbal, gerente de la Clínica La Asunción, quien advirtió que la mesa técnica de las 34 IPS en Barranquilla declaró que las camas UCI "están saturadas".

"En nuestra IPS contamos con 18 camas UCI, de las cuales 13 están destinadas a pacientes con COVID-19 y ya las tenemos al 100%. Debimos utilizar tres ventiladores polifuncionales de las Unidad de Cuidados Intensivo neonatales y ubicarlos en la zona de Urgencias para atender tres pacientes adicionales", explicó Visbal, quien aseguró que esa IPS a la fecha solo cuenta con un ventilador disponible. "Estamos al borde del colapso", sentenció.

De acuerdo con Visbal, también deben pensar en el bienestar del personal de la salud, en ese centro asistencial ya hay seis médicos y dos intensivistas con COVID-19.

Pero en el debate también estuvieron presentes gerentes de hospitales públicos como la coordinadora médica del Hospital Niño Jesús, Leonor Pérez, quien señaló que de las 14 camas UCI adulto, hoy tienen disponible solo un ventilador o Romulo Rodado, gerente de MI RED IPS, quien dijo que a la red pública hospitalaria están ingresando 60 casos diarios sospechosos de COVID-19 en promedio.

Sobre la ocupación de las camas UCI, visiblemente molesto el secretario Humberto Mendoza manifestó: "no es cierto expresar que el 100% de las UCI están ocupadas; es cierto decir, que el 100% de las Unidades de Cuidado Intensivos asignadas por las IPS para la atención del COVID, están llenas".

El funcionario se preguntó por qué en el debate no estaban presentes los delegados de la mesa técnica de las IPS designados como voceros: "el doctor Dieb Maloof, el doctor Gustavo Aroca, el doctor Alfonso Jaller y la doctora Silvia, de la clínica Portoazul; sin desmeritar lo que se ha planteado pero quiero decir que ante el Ministerio de Trabajo, en una reunión con las ARL, en donde yo llevé a estos cuatro delegados, éstos le dijeron al ministerio que no estaban consumiendo elementos de protección personal, que no estaban atendiendo a ningún paciente y ahora resulta que de un día para otro sí están llenas y no tienen capacidad hospitalaria".

Sobre la situación financiera de las clínicas por el no pago de las EPS, el secretario Mendoza señaló que solo nueve de las 34 IPS han enviado la cartera a la Alcaldía para apoyarlas en la gestión de que estas EPS les paguen.

Otra cifra que dejó preocupado a los concejales, la dio el gerente médico de la Clínica Bonadonna, Nicolás Villegas: "En Barranquilla, el 63% de los diagnósticos de casos COVID-19 que lamentablemente fallecen, son confirmados después de la muerte de la persona, como reflejo de las demoras en el procesamiento de las pruebas".