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11 ago 2026 Actualizado 00:06

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DELINCUENCIA

VIDEO: Policía identifica taxi usado en fuga de atracador

El hecho ocurrió en la avenida El Jardín, cerca de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.

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Bucaramanga

Horas después de que ocurriera el atraco de un hombre que paseaba su mascota por la avenida El Jardín, en el oriente de Bucaramanga, la Policía reconoció el hecho y dio información sobre el taxi usado para la comisión del asalto.

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El capitán Richard Guzmán, comandante de la estación de Policía centro informó que el hurto ocurrió sobre las 5:30 de la tarde de este lunes festivo. Para tal efecto, la delincuencia habría usado el vehículo de placas WFC 445 afiliado a la empresa Taxsol de Oriente.

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El oficial indicó que el conductor de servicio público descarga un pasajero quien comete el hurto. Metros adelante del sitio del ilícito, el taxista espera al atracador y huyen.

Un video muestra cómo ocurre el atraco y la manera en que el delincuentes corre hasta alcanzar el taxi para darse a la fuga.

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El oficial encargado de la estación centro informó que las labores de búsqueda en los alrededores de Terrazas no han dado resultados; tampoco han podido dar con la persona que fue víctima del robo para que haga la denuncia.

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