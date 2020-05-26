VIDEO: Policía identifica taxi usado en fuga de atracador

Bucaramanga

Horas después de que ocurriera el atraco de un hombre que paseaba su mascota por la avenida El Jardín, en el oriente de Bucaramanga, la Policía reconoció el hecho y dio información sobre el taxi usado para la comisión del asalto.

Lea también: VIDEO: La secuencia de un frustrado robo en Lagos



undefined

El capitán Richard Guzmán, comandante de la estación de Policía centro informó que el hurto ocurrió sobre las 5:30 de la tarde de este lunes festivo. Para tal efecto, la delincuencia habría usado el vehículo de placas WFC 445 afiliado a la empresa Taxsol de Oriente.

Lea también: VIDEO: Sellaron construcción ilegal en reserva natural

undefined

El oficial indicó que el conductor de servicio público descarga un pasajero quien comete el hurto. Metros adelante del sitio del ilícito, el taxista espera al atracador y huyen.

Un video muestra cómo ocurre el atraco y la manera en que el delincuentes corre hasta alcanzar el taxi para darse a la fuga.

Lea también: Capturan al ganadero Edward Mattos



El oficial encargado de la estación centro informó que las labores de búsqueda en los alrededores de Terrazas no han dado resultados; tampoco han podido dar con la persona que fue víctima del robo para que haga la denuncia.

Lea también: Preparan nuevo paro de transportadores durante aislamiento

