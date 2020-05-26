VIDEO: La secuencia de un frustrado robo en Lagos

Bucaramanga

Los delincuentes no dan tregua en las etapas dos y tres de Lagos, en Floridablanca, pero no siempre los hampones logran su cometido; en cámaras de seguridad quedó grabado el intento de hurto a una mujer que se resistió al atraco; los vecinos del sector salieron en defensa de la víctima y los hampones se dieron a la fuga.

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Los bandidos, quienes se desplazaban en una moto, identificaron a una mujer que estaba sentada en un andén; uno de los maleantes se bajó del vehículo e intentó quitarle el bolso. Sin embargo, la dama forcejeó y no se dejaba quitar las pertenencias. El delincuente salió corriendo cuando un residente del sector salió a confrontarlo.

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Fue entonces cuando el sujeto se sube a la moto; los bandidos huyen, pero el conductor de un carro particular logra empujar el vehículo y casi hace perder el equilibrio a los atracadores. No obstantes, los hombres escapan. La Policía reconstruyó el recorrido de los facinerosos hasta un punto donde uno de ellos se baja de la moto y corre con el casco en la mano.

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En las imágenes se observan las características de este atracador. Vecinos del sector aseguran que en Lagos segunda y tercera etapa ocurren con frecuencia robos de este tipo.