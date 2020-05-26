Capturan al ganadero Edward Mattos

Bucaramanga

Miembros del CTI y Fiscalía arribaron al sector Boquerón en el municipio de La Jagua de Ibirico, César, para efectuar la captura del ganadero Edward Mattos, por presunto homicidio y nexos con el paramilitarismo.

Este operativo fue realizado por el Gaula Militar y Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Lea también: Con firmatón buscan evitar audiencias virtuales para Santurbán

Mattos tenía tenía circular azul del Interpol y era investigado por estar involucrado en los asesinatos de los ganaderos Carlos Alberto López Chacón y Disnaldo José Perpiñan, cometidos en el municipio de Agustín Codazzi en el 2001.

Estos homicidios, al parecer, se habrían generado por disputa entre ganados, según las declaraciones que hicieron Óscar Ospino Pacheco y Jader Morales, ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Le puede interesar: Reabren tres sedes de la Casa del Libro Total



En el operativo que se ejecutó en el César, se pudo conocer que Mattos tenía en sus manos una pistola y un proveedor de 15 balas.

Lea la noticia: VIDEO: Internos donaron su comida para familias afectadas por la COVID-19



El ganadero es investigado por los delitos de secuestro, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

Edward Mattos, es hermano de Carlos Mattos, empresario que está involucrado en el proceso de Hyundai.