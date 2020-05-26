VIDEO: Sellaron construcción ilegal en reserva natural

Bucaramanga

Tras las denuncias de la comunidad de los barrios Palomitas y El Progreso en Floridablanca, la personería selló una obra de cerramiento que adelantaban presuntamente las familias invasoras en la reserva natural Hormigueros.

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Los vecinos del sector manifestaron que esta no es la primera ni la única vez que personas se adentran en la reserva para hacer construcciones ilegales y talar masivamente árboles para tal fin.

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Una de los habitantes señaló que "hace más de diez años que estamos denunciando talas de árboles y afectaciones en esta reserva a manos de personas inescrupulosas que no tienen ninguna autorización de las autoridades ambientales. En febrero comenzaron a construir una casa en ladrillos".

La obra fue sellada por la Inspección de Policía de Control Urbano ya que no se acreditó la licencia correspondiente para esta actividad.

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Por su parte, la personera (e) María Margarita Serrano Arenas manifestó que "acudimos al lugar y se logró el sellamiento de una obra que estaban haciendo los invasores, uno de los cuales lleva allí 25 años”.

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El proceso de seguimiento continuará para verificar la situación de las familias que estaban construyendo allí para proteger sus derechos así como esta reserva natural.