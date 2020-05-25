Preparan nuevo paro de transportadores durante aislamiento

Bucaramanga

Más de mil conductores de buses convencionales preparan un cese temporal de actividades y no descartan salir a las calles en un plan tortuga para exigir, según manifiestan, garantías laborales durante esta pandemia.

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Edwin Pinzón, presidente de Asintrasco señaló que están trabajando con un número de pasajeros reducido en un 90% y las autoridades de movilidad y la alcaldía no retoman la mesa de diálogo para implementar algunas de las propuestas que desde principios de marzo se están discutiendo.

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“Nosotros comenzamos el paro en marzo y vamos a retomarlo. En un día normal en esta pandemia transportamos como máximo 40 personas donde no podemos tener resultados para los costos de operación. Hay una desidia en la alcaldía; queremos que mejoren rutas que están mal trazadas, se ataque la informalidad, se estudie el carril exclusivo para los buses urbanos” indicó Pinzón.

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En su momento se crearon unas mesas de negociación con el alcalde y algunos líderes transportadores, sin embargo, aseguran que durante la crisis económica causada por esta pandemia no se han retomado y acudirán al paro para conseguir respuestas.