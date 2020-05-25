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Bucaramanga

El Comité en Defensa del páramo de Santurbán inició una firmatón para apoyar la decisión de la Procuraduría a que el Ministerio de Ambiente y la Anla no realicen audiencias públicas ambientales de manera virtual.

Esto teniendo en cuenta la última decisión del Tribunal Administrativo de Santander de ordenar el inicio de esas audiencias en esta época de pandemia.

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Hernán Morantes, miembro del comité aseguró que "queremos el respaldo social. Solicitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe en esta petición al Tribunal para que no se realice el proceso de delimitación de Santurbán de manera virtual, pues se estaría vulnerando la participación de las comunidades".

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Como último recurso los ambientalistas y miembros del comité irán ante la Corte Constitucional quien tiene la competencia para decidir ante este tema por las consideraciones que realizó en la sentencia T-361.

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En menos de 48 horas han firmado más de 3 mil personas en la página del comité para evitar que se comiencen las audiencias virtuales.