Reabren tres sedes de la Casa del Libro Total

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Reabren tres sedes de la CaReabren tres sedes de la Casa del Libro Totalsa del Libro Total

Bucaramanga

A partir de este martes 26 de mayo se reabre la Casa del Libro Total para atender de manera presencial en Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja.

La decisión fue tomada por el gobernador Mauricio Aguilar ya que este sector hace parte de la reactivación económica que se está dando en el departamento.

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Reinaldo José Dasilva Uribe, director técnico de ingresos de la Secretaría de Hacienda, señaló que estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en jornada continua.

Solo habrá servicio para pagos el impuesto de vehículos automotores, estampillas departamentales, registros e impuestos al consumo.

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“Esta medida se adoptó para que los ciudadanos puedan acceder a los beneficios tributarios que se establecieron mediante la ordenanza 03 del 2020, la cual otorga un descuento del 70% en sanciones e intereses para las vigencias 2019 y anteriores. De igual manera, tenemos disponible el 15% sobre la vigencia 2020”, agregó Dasilva.

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Para poder entrar a las instalaciones la gente tendrá que utilizar tapabocas, caretas, gel antibacterial y tendrá que pasar por los tapetes desinfectantes.

Con la reapertura de estas tres sedes de la Casa del Libro Total más de 60 personas regresan a labores presenciales.