Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
REAPERTURA

Reabren tres sedes de la Casa del Libro Total

Habrá atención presencial para pago del impuesto de vehículos automotores, estampillas departamentales, registros e impuestos al consumo.

Reabren tres sedes de la CaReabren tres sedes de la Casa del Libro Totalsa del Libro Total

Reabren tres sedes de la CaReabren tres sedes de la Casa del Libro Totalsa del Libro Total

00:00:0000:06
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

A partir de este martes 26 de mayo se reabre la Casa del Libro Total para atender de manera presencial en Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja.

La decisión fue tomada por el gobernador Mauricio Aguilar ya que este sector hace parte de la reactivación económica que se está dando en el departamento.

Lea también: Preparan nuevo paro de transportadores durante aislamiento

Reinaldo José Dasilva Uribe, director técnico de ingresos de la Secretaría de Hacienda, señaló que estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en jornada continua.

Solo habrá servicio para pagos el impuesto de vehículos automotores, estampillas departamentales, registros e impuestos al consumo.

Le puede interesar: VIDEO: Internos donaron su comida para familias afectadas por la COVID-19

“Esta medida se adoptó para que los ciudadanos puedan acceder a los beneficios tributarios que se establecieron mediante la ordenanza 03 del 2020, la cual otorga un descuento del 70% en sanciones e intereses para las vigencias 2019 y anteriores. De igual manera, tenemos disponible el 15% sobre la vigencia 2020”, agregó Dasilva.

Lea la noticia: Con firmatón buscan evitar audiencias virtuales para Santurbán

Para poder entrar a las instalaciones la gente tendrá que utilizar tapabocas, caretas, gel antibacterial y tendrá que pasar por los tapetes desinfectantes.

Con la reapertura de estas tres sedes de la Casa del Libro Total más de 60 personas regresan a labores presenciales.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir