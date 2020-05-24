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11 ago 2026 Actualizado 00:09

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Ciencia y medio ambiente
FAUNA

VIDEO: La babilla y el oso hormiguero que violaron la cuarentena

Dos especies animales aparecieron en un barrio de Barrancabermeja y el terminal de transportes de Bucaramanga.

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El confinamiento obligatorio de los humanos a raíz de la pandemia por coronavirus volvió a generar la aparición de animales que no se ven todos los días en escenarios urbanos de Barrancabermeja y Bucaramanga.

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En el primer caso, los vecinos del barrio El Limonar del puerto sobre el río Magdalena vieron como una gran babilla recorría las calles del sector durante la noche; uno de los vecinos atrapó al animal. El reptil fue conducido a un bosque cercano donde fue liberado.

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Cerca del barrio hay ciénagas, el hábitat de las babillas en el Magdalena medio.

Entre tanto, en la desolada terminal de transportes de Bucaramanga apareció un oso hormiguero; la Policía atendió el caso y entregó el animal a las autoridades ambientales.

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