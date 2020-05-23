Sancionan conductores que subían a Los Santos en puente festivo

Bucaramanga

Autoridades reportaron un trancón de cerca de 800 metros en la vía de Piedecuesta que conduce a la Mesa de Los Santos, en la revisión que hizo la seccional de tránsito se pudo detectar que habían vehículos abastecidos de alimentos, otros eran empleados de galpones, pero, seis automotores estaban violando los requerimientos del toque de queda que hay en Santander.

Las personas que fueron sancionadas , al parecer, iban a pasar el puente festivo en la mesa de Los Santos como suele hacer la comunidad antes de iniciar esta cuarentena obligatoria nacional.

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Por esta situación que denunció la comunidad, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, hizo un llamado de atención a las autoridades de ejercer control en la zona y evitar que se viole el toque de queda.

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"Solicito a alcaldes de Piedecuesta @mariojcarvajal y Los Santos, comandantes @PoliciaBmanga@PoliciaStander hacer cumplir #ToqueDeQueda, reforzar los controles tanto de ingreso y salida del departamento e imponer #Sanciones que sean necesarias EstoNoEsUnJuego!", decía el trino.



