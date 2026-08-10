Reportan afectaciones en colegios y varios sectores en Barrancabermeja, Santander, tras fuerte sismo

La Dirección de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja amplió el balance de las posibles afectaciones registradas en el Distrito después del fuerte sismo de este lunes. Hay reportes en seis sectores, varias instituciones educativas y la Megaludoteca, mientras continúan las visitas técnicas para establecer el estado de las estructuras.

De manera preliminar, las autoridades han recibido reportes en los barrios Buenavista, Las Torres, San José Obrero, Las Granjas y Kennedy. La Dirección de Gestión del Riesgo continúa atendiendo información entregada por la comunidad y desplazando equipos a los diferentes puntos.

Didier González, director de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja, señaló que las inspecciones buscan determinar qué tipo de afectaciones se presentaron y cuáles requieren algún tipo de intervención.

“Son las afectaciones que tenemos de momento reportadas. Aún seguimos recibiendo las posibles denuncias que tengan para entrar en el campo de la evaluación y la posterior intervención”, explicó el funcionario.

Estos son los colegios donde se realizan inspecciones

Durante la mañana, la Alcaldía había informado inicialmente sobre posibles afectaciones en dos instituciones educativas. Sin embargo, con el avance de las inspecciones se conocieron nuevos reportes.

Actualmente se realizan verificaciones en el colegio Camilo Torres, sede A, y la sede Antonio Nariño; el colegio El Castillo, sede A; y las sedes La Arenosa y La Lejía, en el corregimiento Meseta de San Rafael.

También se reportaron afectaciones menores en el colegio Pierre de Fermat y en la Megaludoteca.

González indicó que los informes técnicos producto de estas visitas serán remitidos a las secretarías de Educación e Infraestructura para establecer las intervenciones que correspondan en colegios y espacios públicos.

Las réplicas no se pueden predecir: Gestión del Riesgo

La Dirección de Gestión del Riesgo también hizo un llamado a evitar la difusión de mensajes que anuncien supuestas réplicas del sismo a determinadas horas.

González explicó que este tipo de eventos no pueden predecirse y pidió consultar la información relacionada con la actividad sísmica únicamente a través del Servicio Geológico Colombiano.

Las autoridades recomendaron además a colegios, hospitales, empresas y entidades públicas y privadas revisar sus planes de contingencia, mantener identificadas las rutas de evacuación y los puntos de encuentro y participar en simulacros como parte de las medidas de prevención.

La Dirección de Gestión del Riesgo continuará recibiendo reportes de la ciudadanía y realizando inspecciones en Barrancabermeja para determinar si existen nuevas afectaciones y definir las acciones que sean necesarias.

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