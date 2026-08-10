Santander recolecta ayudas para damnificados y enviará 20 rescatistas tras el terremoto

Santander enviará cerca de 20 integrantes de la Defensa Civil a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate después del terremoto registrado este lunes. Al mismo tiempo, en el departamento comenzó la recolección de ayudas humanitarias para las familias damnificadas en diferentes zonas del país.

El grupo que viajará a Cali es el USAR COL 28, especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas para sumarse a los equipos que atienden la emergencia.

Eduard Sánchez, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que esta es una de las primeras acciones que se coordinan desde el departamento.

“Hoy sale un grupo especializado en búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, que irá a estar en la ciudad de Cali”, señaló.

Para estas donaciones se reciben alimentos no perecederos, medicamentos, frazadas, colchonetas y otros elementos para las familias afectadas. Uno de los puntos de recepción está ubicado en las oficinas de Gestión del Riesgo en Floridablanca.

Las ayudas saldrán de Santander hacia las zonas más afectadas

Las donaciones no serán destinadas únicamente a Cali. Desde la oficina de Gestión de Riesgo del departamento explicaron que serán enviadas a las zonas del país donde se registran afectaciones y sean requeridas.

La distribución se hará de acuerdo con las necesidades que establezca la Sala de Crisis en Bogotá, desde donde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo coordina qué tipo de apoyo debe llegar a cada zona.

Sánchez indicó que las autoridades de Santander seguirá en comunicación con las autoridades nacionales para atender nuevos requerimientos. Si se necesita apoyo aéreo, también se podrá coordinar con el Ejército y la Policía.

Por ahora, las autoridades nacionales avanzan en las labores de búsqueda y rescate, la evaluación de los daños y la identificación de las familias afectadas por el terremoto.