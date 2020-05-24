A 58 ascienden los casos de Coronavirus en Santander

Bucaramanga

La secretaría de salud de Santander confirmó que los últimos 3 casos de la COVID - 19 se originaron en Barrancabermeja, Cerrito y Bucaramanga.

Se trata de un hombre de 31 años del municipio de Barrancabermeja que está en estos momentos en el Meta.

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El otro caso es un adulto mayor de 83 años en aislamiento en casa en Bucaramanga y el otro caso positivo es un hombre de 50 años procedente de Cerrito hospitalizado en una clínica de Bucaramanga.

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El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, había confirmado anteriormente tres casos más de COVID - 19 que se originaron en Barrancabermeja con las pruebas aleatorias que hace la administración a personas asintomáticas.