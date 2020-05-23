Alcaldesa del Socorro responde a la imputación de cargos

Bucaramanga

Claudia Porras, alcaldesa de El Socorro, quien es la mandataria más cuestionada de Santander por sobrecostos en un contrato por el que se le investiga y por la que fue sometida a imputación de cargos, explicó que los recursos que eran para ferias del municipios las usó en ayudar a la gente de la tercera edad, sin robarse un solo peso.

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"Yo tengo tranquilidad de cada proceso que se ha adelantado acá , ha estado acompañado de los entes de control, acompañamiento que yo misma solicité, no he violado ningún principio de publicidad, todo ha estado bajo la ley, sí decidí que unos recursos que estaban destinados para ferias, los destinaran para llevar alimentos a gente que lo necesita", dijo la mandataria.

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La alcaldesa de El Socorro será imputada por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por un contrato cuyo valor asciende a 125 millones de pesos, para recibir apoyo en la atención del adulto mayor vulnerable.