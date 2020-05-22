Lunes festivo podrá salir con su pico y cédula

Bucaramanga

Este lunes festivo la comunidad del departamento de Santander podrá salir a las calles siempre y cuando coincida con su pico y cédula, que para el 25 de mayo, es para los dígitos terminados en 3 y 4.

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El secretario del Interior explicó que habrá toque de queda desde las 8:00 p. m. pero esto no perjudicará que pueda realizar sus diligencias.

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"Habrá normalidad. Se podrán hacer las actividades económicas y no se cruzará con el toque de queda, pero tiene que estar en su pico y cédula y dentro de las excepciones impuestas por el Gobierno Nacional" explicó Arenas.

Si usted presenta un caso de fuerza mayor, alguna calamidad pública o urgencia fúnebre usted tendrá permiso de movilizarse en su vehículo.

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Señaló que "estas excepciones están contempladas por el Gobierno. Para que pueda movilizarse libremente, debe justificar ante el ministerio de Transporte el evento de fuerza mayor que lo obliga a desplazarse al igual que una comunicación a la Gobernación de Santander".