Bucaramanga

El primer contrato se realizó para crear un call center para atender las llamadas de emergencia con pacientes con síntomas de COVID - 19 en el que se firmó por cerca de 700 millones de pesos.

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El segundo contrato fue con Vanguardia, el periódico local de Santander que trata de la publicidad por parte de la Gobernación para dar información de cómo prevenir el contagio de la pandemia, este contrato se firmó por 250 millones de pesos.

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Estos dos contratos suman casi los mil millones de pesos y la Contraloría nacional le otorgó a la regional asumir la investigación luego de que un veedor interpusiera la denuncia en el ente de control.

Según el contralor Carlos Fernando Pérez, los resultados de la investigación podrían darse a conocer en ocho días para verificar si se detectaron algunas irregularidades con los dineros de la administración de Santander.