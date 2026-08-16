Cruz Roja lanza curso para que familias aprendan a reaccionar ante emergencias

Bucaramanga

Con el propósito de fortalecer la preparación de los hogares ante situaciones de emergencia la Cruz Roja en Santander lanzó un curso virtual gratuito y certificado para que las familias aprendan a construir su propio plan familiar de emergencias. Esta iniciativa busca que los santandereanos cuenten con conocimientos básicos para saber cómo actuar frente a eventos como sismos y terremotos y puedan establecer medidas de prevención y respuesta desde sus hogares.

El curso está dirigido a personas desde los 15 años y se encuentra disponible a través de la página web cruzrojasantander.org en donde los interesados podrán realizar el proceso de inscripción sin ningún costo. Una vez completada la matrícula, la información de acceso al curso será enviada al correo electrónico registrado por cada participante.

Carlos Rodríguez, director de alianzas estratégicas de la Cruz Roja en Santander, habló sobre la importancia de que las familias puedan estar preparadas y conozcan cómo actuar ante una eventual emergencia.

“Nosotros tenemos que tener un mensaje preventivo en las familias santandereanas y es que la Cruz Roja Santander el día de hoy lanza el curso virtual gratuito para poder construir el plan familiar de emergencias. Las familias santandereanas tienen que tener un plan familiar de emergencias, tienen que tener los conocimientos básicos para responder ante un sismo, ante un terremoto, y ese curso ya está disponible”, agregó Rodríguez.

Esa capacitación también cuenta con la certificación por parte del instituto de educación de la Cruz Roja. Desde la institución también reiteraron el llamado a las familias para que no esperen a que ocurra una emergencia para prepararse y aprovechen esta herramienta que busca promover una cultura de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta de los hogares frente a posibles desastres.