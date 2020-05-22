Cámara de Comercio no para su trabajo ni en cuarentena
Se está impulsando el crecimiento de los emprendimientos santandereanos con Acelera Región Bucaramanga.
Bucaramanga
La Cámara de Comercio de Bucaramanga fortalecerá el crecimiento de emprendimientos en etapa temprana y de alto impacto del departamento a través del programa Acelera Región, que nace gracias a la alianza entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia y la Cámara de Comercio de Cali.
El programa, que está dirigido a todos los sectores del ecosistema emprendedor, quiere llamar la atención de aquellos empresarios innovadores que están pensando diferente y que se están enfrentando a la coyuntura actual con apertura al aprendizaje y con una mentalidad de crecimiento.
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Juan Camilo Beltrán Domínguez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, expresó que “A través de Acelera Región, vamos a ofrecer a los emprendimientos seleccionados beneficios como: entrenamiento especializado, conexiones con expertos y aliados estratégicos. Con esta iniciativa van a aprender a prototipar, validar en el mercado, aportar una propuesta de valor contundente, definir su estructura comercial, entre otras habilidades”.
Entre los requisitos para postularse a la convocatoria, que está abierta hasta el 12 de junio, se encuentran: tener ingresos operacionales entre $5 y $400 millones de pesos anuales, tener un tiempo de constitución entre uno (1) a cinco (5) años y haber renovado la matrícula mercantil en 2019.
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Los interesados en participar deben ingresar a la página web de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, www.camaradirecta.com, y realizar el registro. Al cierre de la convactoria se seleccionarán a los 35 beneficiarios que llevarán sus emprendimientos a otros niveles.