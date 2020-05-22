Cámara de Comercio no para su trabajo ni en cuarentena

Bucaramanga

La Cámara de Comercio de Bucaramanga fortalecerá el crecimiento de emprendimientos en etapa temprana y de alto impacto del departamento a través del programa Acelera Región, que nace gracias a la alianza entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia y la Cámara de Comercio de Cali.

El programa, que está dirigido a todos los sectores del ecosistema emprendedor, quiere llamar la atención de aquellos empresarios innovadores que están pensando diferente y que se están enfrentando a la coyuntura actual con apertura al aprendizaje y con una mentalidad de crecimiento.

Le puede interesar:Lunes festivo podrá salir con su pico y cédula

Juan Camilo Beltrán Domínguez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, expresó que “A través de Acelera Región, vamos a ofrecer a los emprendimientos seleccionados beneficios como: entrenamiento especializado, conexiones con expertos y aliados estratégicos. Con esta iniciativa van a aprender a prototipar, validar en el mercado, aportar una propuesta de valor contundente, definir su estructura comercial, entre otras habilidades”.

Entre los requisitos para postularse a la convocatoria, que está abierta hasta el 12 de junio, se encuentran: tener ingresos operacionales entre $5 y $400 millones de pesos anuales, tener un tiempo de constitución entre uno (1) a cinco (5) años y haber renovado la matrícula mercantil en 2019.

Lea también:Suspenden a alcalde de Puerto Parra por sobrecostos

Los interesados en participar deben ingresar a la página web de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, www.camaradirecta.com, y realizar el registro. Al cierre de la convactoria se seleccionarán a los 35 beneficiarios que llevarán sus emprendimientos a otros niveles.