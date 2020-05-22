Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
JUDICIAL

Suspenden a alcalde de Puerto Parra por sobrecostos

La suspensión del mandatario es temporal mientras se realizan todas las investigaciones.

Suspenden a alcalde de Puerto Parra por sobrecostos

Suspenden a alcalde de Puerto Parra por sobrecostos

00:00:0000:06
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Debido a la petición que había hecho el contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, de que suspendiera al alcalde de Puerto Parra, Abelardo Pérezlas autoridades de la región acataron la orden del ente de control.

La suspensión se debe a los sobrecostos de más del 70% que se detectaron en la compra de elementos de bioseguridad. Este contrato fue firmado por 20 millones en elementos que costarían menos de siete millones.

Investigan dos contratos que se hicieron durante la emergencia sanitaria

Otro contrato firmado con la Alcaldía de Puerto Parra fue el de la compra de mercados que tendría costos del 40%. Este último se firmó por 60 millones de pesos y el precio real pudo ser de 40 millones de pesos.

Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra alcaldesa del Socorro

Camilo Arenas, secretario del interior de Santander, indicó que en esta suspensión es temporal mientras avanzan las investigaciones y por ahora, se delegó al secretario de gobierno como alcalde encargado de Puerto Parra. 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir