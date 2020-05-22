Suspenden a alcalde de Puerto Parra por sobrecostos

Bucaramanga

Debido a la petición que había hecho el contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, de que suspendiera al alcalde de Puerto Parra, Abelardo Pérez, las autoridades de la región acataron la orden del ente de control.

La suspensión se debe a los sobrecostos de más del 70% que se detectaron en la compra de elementos de bioseguridad. Este contrato fue firmado por 20 millones en elementos que costarían menos de siete millones.

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Otro contrato firmado con la Alcaldía de Puerto Parra fue el de la compra de mercados que tendría costos del 40%. Este último se firmó por 60 millones de pesos y el precio real pudo ser de 40 millones de pesos.

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Camilo Arenas, secretario del interior de Santander, indicó que en esta suspensión es temporal mientras avanzan las investigaciones y por ahora, se delegó al secretario de gobierno como alcalde encargado de Puerto Parra.