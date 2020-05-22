Pérdidas de $50 millones dejó incendio en colchonería

Bucaramanga

El teniente Jorge Peña, de Bomberos Bucaramanga, indicó que el incendio ocurrió en una colchonería de la carrera 11 calle 21 del barrio Gaitán, donde acudieron tres máquinas con 15 bomberos.

Expresó que el incendio de la fabrica de colchones, también afectó unos talleres de fundición que están continuos al local donde se originó el fuego.

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Las perdidas en la colchonería fueron calculadas en más de 30 millones de pesos representadas en materia prima y dos maquinas para elaborar colchones y en las fundiciones en más de 20 millones de pesos.

El incendio fue muy rápido debido al material inflamable que había en esa bodega.

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Argumentó el teniente Jorge Peña, que la repuesta de bomberos, aunque fue rápida en llegar la sitio, hubo problemas por una gran cantidad de vehículos que estaban en el sector.

Advirtió que se desconocen las causas que originaron el fuego.