Llega a Bucaramanga carro inteligente llamado el coco de los asesinos

Bucaramanga

Esclarecer los homicidios que se cometen en el área metropolitana de Bucaramanga, capturar a los responsables, prevenir los asesinatos y disminuir los niveles de impunidad de este delito, son los principales objetivos a los que se suma esta nueva tecnología de alta calidad en la puesta en servicio de este vehículo Necromovil.

Este vehículo tiene capacidad para transportar tres cadáveres, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, que permitirán a los cuerpos guardar la cadena de custodia y mantenerse en un estado de refrigeración para el posterior procedimiento de necropsia.

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Dentro de los accesorios que se resaltan de este vehículo multipropósito están los reflectores ultravioletas, que permitirán al momento de inspeccionar la escena del crimen tener una mejor óptica a los investigadores para la recolección de evidencias dentro del material probatorio, así mismo cuenta con paneles eléctricos y una bodega de almacenamiento de evidencias que se podrán almacenar debidamente rotuladas y embaladas.

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En este sentido, la disponibilidad de estos bienes, permite mejorar la prestación del servicio en la ciudad, optimizando los tiempos de respuesta para agilizar las investigaciones y procesos judiciales, resaltando además que también se busca es prevenir este delito mostrando que estas nuevas capacidades tecnológicas permitirán una identificación de los móviles que conllevaron al hecho, así como la identificación rápida de los agresores.

Esta Necromovil se incorpora a partir de hoy al parque automotor de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.