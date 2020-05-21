32 años de cárcel para hombre que mató a su expareja en un hotel

Bucaramanga

Un juez de conocimiento de Santander condenó a 32 años, 9 meses y 22 días de cárcel a Milton Alfredo Gualdrón Gómez responsable de la muerte de su expareja, Luz Helena Ortiz Ortiz, de 38 años.

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Los hechos ocurrieron en año nuevo cuando Luz Helena y el hoy condenado se hospedaban en un hotel del barrio Poblado en Girón.

La investigación de la Fiscalía da cuenta que la mujer había terminado la relación porque estaba siendo objeto de maltrato físico y sicológico razón por la que el hombre comenzó a acosarla y buscarla constantemente.

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El crimen ocurrió entre el 31 de diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2020 cuando la pareja compartió la noche de año nuevo y en la madrugada, Gualdrón Gómez salió del establecimiento y señaló que iba a buscar comida, pero nunca regresó.

El cuerpo sin vida de Luz Helena fue encontrado por una de las empleadas del hotel quien dio aviso a las autoridades.

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Según el ente investigador señaló que "los médicos legistas señalaron que la mujer murió por estrangulamiento. Por su parte, el agresor huyó rumbo Villanueva y se presentó a la Policía Nacional el 2 de enero del año en curso".

Milton Alfredo Gualdrón había sido condenado también por dos homicidios de un hombre y su hijo.

En audiencias concentradas el hombre aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y, desde entonces, permanece recluido en centro carcelario.