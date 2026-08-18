Esposa de MinVivienda señala vulneración de intimidad en medio de polémica por viaje a Santa Marta

Paula Ramírez esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, salió en defensa del funcionario luego del escándalo mediático y el anuncio de una moción de censura en su contra por su actuación durante la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

En un comunicado que hizo público a través de sus redes sociales, Paula Ramírez aseguró que su esposo visitó los lugares afectados y participó en la organización de la atención a las familias damnificadas. También explicó que su viaje se produjo durante una actividad familiar que había programado desde hacía dos meses.

“Como esposa y madre, lamento profundamente los ataques que se están haciendo contra mi familia”, señaló Ramírez, quien cuestionó la difusión de imágenes del encuentro familiar, especialmente, según señaló, por la aparición de sus hijas menores de edad.

“A quienes grabaron y expusieron un momento de intimidad y disfrute familiar, deseo sinceramente que nunca tengan que atravesar una situación similar y, mucho menos, que sus hijos menores sean expuestos de esta manera”, afirmó.

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Añadió que, junto con la iglesia y el programa de mujeres que lidera en su ciudad, han continuado llevando ayudas a las personas que más lo necesitan. Defendió la trayectoria social de su esposo y aseguró que su vocación de servicio viene de años atrás y no comenzó con su llegada al Gobierno. “Son décadas de trabajo social en nuestra ciudad, acompañando a las comunidades de los barrios más vulnerables y estando presente en las circunstancias más difíciles”, afirmó.

Cuestionó que ese momento privado haya sido grabado y posteriormente expuesto. se refirió a lo ocurrido como la exposición de “un momento de intimidad y disfrute familiar” y sostuvo que terminó convertido en una “infame vulneración de los derechos de mis hijas menores”.

Ramírez sostuvo además que no es la primera vez que sus hijos son expuestos públicamente y aseguró que en una ocasión anterior un proceso legal terminó a su favor. “Mi esposo pasó a visitarnos durante esta actividad, que yo había programado desde hacía dos meses para compartir con nuestros hijos sus últimos días de descanso antes de retomar clases”, señaló.

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Reiteró el respaldo a su esposo y destacó el valor que tiene para él compartir tiempo con su familia. “Soy afortunada de tener un esposo que nos ama, nos protege y para quien el mejor momento del día siempre será estar cerca de nosotros”, expresó.

La esposa del ministro también defendió su labor social y afirmó: “Servir a los más necesitados no es una tarea de hoy; es un llamado de siempre”.

El pronunciamiento se conoce después de que el representante Alejandro Toro anunciara que promoverá una moción de censura contra Beltrán para que responda por su actuación y las eventuales omisiones durante la emergencia.