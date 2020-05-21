Venezolanos estarían siendo utilizados para transportar estupefacientes

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Bucaramanga

Según el Mayor Rafael Oswaldo Garzón Ospino, comandante de policía San Vicente de Chucuri, dos hombres que caminaban por la vía Nacional Bucaramanga- Barrancabermeja, fueron capturados cuando transportaban más de 12 kilos de marihuana en sus morrales y se dirigían a pie por el kilómetro 17+300 metros, vía la fortuna – Bucaramanga, sector puente de la Paz, vereda la Putana, zona rural del municipio de Betulia.

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Estos dos ciudadanos de 24 y 19 años entre los que se encuentra un venezolano, fueron requeridos por la policía que les solicitó documentos para identificar si poseían permiso para movilizarse en cuarentena.

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Estas personas tenían como destino Bucaramanga, al requisarles la policía los morrales son hallados 24 paquetes prensados de marihuana tipo Cripy en el interior de los dos bolsos.

Esta marihuana estaría avaluada en sesenta millones de pesos ($60.000.000).