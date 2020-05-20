Devuelven bus de Copetran que iba para la Costa Atlántica

Bucaramanga

El alcade de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, señaló en su Twitter que un bus que iba a salir de Bucaramanga hacia Cartagena, fue detenido en el retén de Vijagual y regresado a la ciudad.

Estos traslados se tienen que realizar con coordinación previa entre las transportadoras y los municipios, en este caso con la Alcaldía de Cartagena.

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Caracol Radio conoció que en el bus de la empresa Copetran viajaban 15 pasajeros que llenaban requisitos para estos viajes humanitarios, pero la empresa santandereana no solicitó el permiso de llegada a las autoridades de Cartagena y por eso no se le permitió seguir su recorrido.

Este permiso según una resolución del Ministerio de Transporte y la Superintendencia del mismo ramo, debe ser tramitado para poder llegar a las terminales cuando se trata de buses humanitarios, con personas que están dentro de las exenciones otorgadas por el gobierno nacional para el aislamiento obligatorio por pandemia de coronavirus.

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También un bus de la empresa Cootransunidos que venía de Ocaña en Norte de Santander, con 11 pasajeros fue devuelto por las autoridades de Bucaramanga, por no solicitar el permiso para llegar a la terminal de transporte.

De este viaje las autoridades permitieron que tres pasajeros se quedaran en la ciudad, por razones humanitarias.