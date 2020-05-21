A la espera de que avalen pruebas para COVID - 19 que llegaron a Santander

Bucaramanga

A Santander llegaron 5 mil pruebas para COVID 19 que actualmente se están validando y en espera de que se confirme si estos exámenes son confiables al realizarlas a las personas.



Es decir que por ahora las autoridades no descartan que estas pruebas para la pandemia arrojen falsos positivos o falsos negativos.

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"Hay dos pruebas , la prueba confirmatoria de PCR, prueba molecular, y las pruebas rápidas no son confirmatorias y se le están haciendo pruebas a las pruebas para ver si es efectiva para no presentar falsos positivos o negativos, las que llegaron a Santander están aprobadas por el Invima pero le realizan una validación para ver si efectivamente son confiables", dijo Javier Villamizar, secretario de salud.

Hasta el momento se han hecho 34 muestras aleatorias a personas asintomáticas con pruebas PCR que son en tiempo real.

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"Se han visitado mil viviendas, más o menos 2.700 personas que son asintomáticas".

Ya hay 10 equipos conformados para iniciar el recorrido por el departamento y zonas específicas de la región para hacer las pruebas como lo son Lebrija, Curos, y la vía Cúcuta.