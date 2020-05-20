Se ordena a Minambiente realizar audiencias virtuales sobre Santurbán

Bucaramanga

Con esta medida, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tendrá que publicar las acciones que ha desarrollado durante el aislamiento preventivo y para planear las mesas de trabajo de la fase de concertación, que deberá avanzar a través de medios virtuales.

Ante una tutela interpuesta por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, el Tribunal Administrativo de Santander tomó una decisión que reactiva el proceso de delimitación de Santurbán. Con el fallo, el Tribunal permite que la fase de concertación del proceso avance durante el aislamiento preventivo obligatorio.

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En primer lugar, el Tribunal dio un plazo de cinco días para que el Ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano Picón, publique “un informe sobre las actividades realizadas durante el aislamiento preventivo obligatorio relacionadas con el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017”. De esta manera, el Ministro tendrá que reportar cuáles han sido los procedimientos y trámites relacionados con el proceso de delimitación de Santurbán que se han cumplido desde que el Presidente declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país y el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional para prevenir la propagación de la COVID - 19.

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Además, el fallo ordena que dentro los siguientes 20 días el Ministro también deberá planear la realización de mesas de trabajo de la Fase de Concertación del proceso. Esas mesas fueron acordadas en las reuniones presenciales que se desarrollaron en los primeros días del año. Como ratificó el Tribunal, su objetivo será “profundizar los aspectos técnicos y jurídicos de la "propuesta integrada de delimitación", recibir y responder las inquietudes de las autoridades municipales e interesados que desde finales del año pasado han venido analizándola”.