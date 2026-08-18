Más de 3 mil kits de ayuda saldrán desde Santander hacia zonas afectadas por el terremoto: Cruz Roja

Son 3.300 kits de ayuda humanitaria los que serán enviados desde Santander hacia las zonas afectadas por el sismo que sacudió al suroccidente del país. La Cruz Roja Santander informó que los despachos comenzarán este martes 18 de agosto en horas de la noche, con destino a comunidades de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda.

Carlos Mario Rodríguez, director de Innovación y Alianzas Estratégicas, explicó que los kits fueron preparados para atender y cubrir las necesidades básicas de familias damnificadas durante aproximadamente dos semanas.

“El kit cumple con el estándar internacional para los kits alimentarios que requiere una familia entre tres o cuatro personas para dos semanas. Pero también adicionalmente van elementos de aseo, frazadas, agua, alimentos para mascotas”, afirmó Rodríguez.

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En total, la campaña de recolección ya ha permitido procesar más de 70 toneladas de ayudas, mientras voluntarios continúan trabajando en el armado de los paquetes en el centro de convenciones Neomundo, lugar al que llegan las ayudas que se recogen en diferentes puntos del área metropolitana de Bucaramanga en alianza con la Cruz Roja.

“Ya tenemos más de tres mil trescientas cajas o kits armados que van a ser distribuidos entre Chocó, el Valle del Cauca y Risaralda. Entonces esperamos iniciar los despachos en las próximas horas”, precisó Carlos Rodríguez de la Cruz Roja en Santander.

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La Cruz Roja Santander confirmó que mantiene abierta la recepción de donaciones hasta este viernes 21 de agosto a las 5:00 de la tarde, principalmente de alimentos no perecederos, tanto en Neomundo como en sus diferentes sedes en el departamento.

También permanece abierta la posibilidad de vincularse como voluntario. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web de la Cruz Roja Santander o acercarse directamente al centro de convenciones Neomundo para realizar el proceso de registro.

La apuesta es que la solidaridad se mantenga durante toda la semana y que cada caja que salga de Santander lleve, además de alimentos, un mensaje que les recuerde a las familias damnificadas que no están solas.