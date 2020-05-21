Los árabes están consumiendo carne bovina de Santander

Bucaramanga

En los tres primeros meses del año, las ventas internacionales llegaron principalmente a Líbano, Jordania, Libia y Emiratos Árabes Unidos. Se suman Egipto y Georgia.

La carne bovina colombiana ganó en 2020 un mayor posicionamiento en los paladares de los consumidores internacionales, y en especial de los países árabes que hoy compran más del 80 por ciento.

Lea también:Venezolanos estarían siendo utilizados para transportar estupefacientes

Entre enero y marzo, de acuerdo con cifras del Dane, Colombia exportó a 10 países, principalmente a Líbano, con el 27,7% de participación, seguido por Jordania (18,7%), Libia (14,7%), Emiratos Árabes Unidos (9,5%), Egipto (7,1%) y Arabia Saudita (3,9%).

En total, las ventas internacionales durante este lapso alcanzaron los US$25,6 millones, con un crecimiento del 45%, según cifras del Dane.

Los departamentos con mayores exportaciones fueron Córdoba con el 72,1%, Antioquia con el 23,3% y Santander con el 1,8%.

Como se recordará en este departamento la cría de ganado bovino se da especialmente en la zona del Magdalena Medio y el municipio donde más cabeza de ganado hay es en el municipio de Cimitarra.

Se calcula que Santander tiene más de 3 millones de cabeza de ganado y dos frigoríficos en Bucaramanga donde se sacrifica el ganado que se exporta.

Se suma la reciente apertura del mercado de Egipto para una nueva empresa colombiana, fruto del trabajo articulado de la Embajada de Colombia en ese país y de ProColombia como parte de la estrategia de CO-nectados, que busca fortalecer sinergias y articulación en la promoción internacional.

Le puede interesar:Siguen aumentando los casos de coronavirus en Santander

El logro fue para la compañía Athena Foods, que obtuvo permiso de exportación en medio de la pandemia. “Para Athena Foods es muy importante trabajar de la mano con ProColombia y en general con las autoridades del país para llevar la carne colombiana cada vez a más mercados”, aseguró Leandro Protzen, COO Athena Foods Colombia.

Por su parte, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, añadió que “son múltiples las oportunidades de exportación en la región MENA que seguiremos explorando desde ProColombia junto con las demás embajadas, para que las compañías colombianas de carne, frutas, flores y otros bienes se posicionen con fuerza en esos mercados”.

Y Marca País en conjunto con Fedegán está diseñando el Sello de Carne de Colombia, el cual identificará el producto de exportación como origen Colombia, contribuyendo a la consolidación de la marca en los mercados internacionales.

“ProColombia también apoyará el proyecto liderado por Fedegán, Plataforma Exportadora, a través de atracción de inversión extranjera no directa. Esto con el propósito de integrar toda la cadena de producción de carne bovina: cebo, sacrificio, almacenamiento en frío y despacho”, añadió la Presidenta de ProColombia.