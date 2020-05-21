Crean cabina de desinfección para cárcel de mujeres

Bucaramanga

Diariamente se podrá desinfectar a 120 personas que pasen por el túnel que fue creado para evitar el contagio y propagación de la COVID - 19 en la Institución Penal de Mujeres de Bucaramanga.

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Darío Díaz, empresario santandereano y quien construyó este túnel explicó que esto se creó y se donó por la difícil situación por la que pasan las personas recluidas en centros carcelarios que no tiene cómo protegerse de la pandemia

"Sabemos que las cárceles de nuestro país están pasando por situaciones difíciles y creemos que aportar a la bioseguridad de este centro de reclusión podrá mitigar la posibilidad de contagio y propagación del virus. Estamos convencidos que la iniciativa de estar unidos, sirviendo con solidaridad, puede llegar a generar un gran impacto a nivel social":

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Este túnel de desinfección beneficiaría a 379 mujeres que están recluidas en el centro penitenciario.