Siguen aumentando los casos de coronavirus en Santander

( Ministerio de Salud )

Bucaramanga

El Ministerio de Salud, reporto que al 20 de mayo han fallecido en Colombia 630 personas como consecuencia del coronavirus.

El nùmero de personas que han resultado positivas con la COVID- 19 son 17. 687 y se han recuperado 4.256.

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En Santander, 52 personas han resultado positivas y de este total de ciudadanos afectados por el virus, 36 se han recuperado de la enfermedad, tres personas perdieron la vida y 13 están activos.

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A la fecha, el departamento tiene 78 municipios libre de COVID-19, cuatro recuperados y cinco en donde el virus está activo, Bucaramanga, Socorro, Barrancabermeja, Floridablanca.

El reporte del Ministerio de Salud señala sobre los nuevos casos:

Enviamos informe de hoy. Reportamos 752 casos nuevos: Bogotá (253), Amazonas (91), Valle (89), Cartagena (84), Barranquilla (69), Atlántico (55), Nariño (30), Antioquia (12), Meta (9), Huila (7), Chocó (7), Cundinamarca (6), Caldas (6), Boyacá (6), Santa Marta (5), Bolívar (5), Córdoba (3), Quindío (3), Tolima (2), Santander (2),Norte de Santander (2), Cauca (2), Magdalena (1), Cesar (1), Sucre (1) y Casanare (1).

Hoy se procesaron 6.490 pruebas

-Hay 73 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Buenaventura, Cali, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Tolima, Valle y Vaupés.

Fallecidos (17):

-Hombre de 66 años en Bogotá

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 61 años en Bogota

Comorbilidades: fumador

-Hombre de 57 años en Cali

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 72 años en Leticia

Comorbilidades: HTA

-Mujer de 75 años en Girardot, Cundinamarca

Comorbilidades: HTA y ACV

-Mujer de 87 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Mujer de 52 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 84 años en Cali

Comorbilidades: neurosifilis, postración

-Mujer de 73 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA y ACV

-Hombre de 80 años en Cartagena

Comorbilidades en estudio

-Hombre de 45 años en Cartagena

Comorbilidades:HTA

-Hombre de 67 años en Cartagena

Comorbilidades:HTA y diabetes

-Hombre de 71 años en Cartagena

Comorbilidades: HTA y diabet…